Володимир Гройсман наказав перевірити тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій [ Редактировать ]
Володимир Гройсман доручив перевірити поштові тарифи на доставку пенсій. Державна аудиторська служба повинна за десять днів з'ясувати, як саме Укрпошта формує свої розцінки.
Нагадаю, що минулого тижня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія має намір припинити доставку пенсій і закрити 5-7 тисяч відділень у сільській місцевості з наступного року - якщо тарифи на доставку пенсій не збільшаться.
"Ми чули там різні заяви будуть носити пенсії, не будуть носити - я наголошую на тому, що це є неприпустимо. "Укрпошта" виконує, в тому числі, соціальну функцію - це треба розуміти. але державної аудит служби я просив би… от там говорять, що за кожну доставку пенсії потрібно платити, умовно кажучи, три гривні. У мене питання - це реальна вартість? Чи це може завищена вартість?" - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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