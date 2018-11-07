Тридцять лікарень відремонтують цього року на Харківщині

Тридцять лікарень відремонтують цього року на Харківщині. Багато з них не бачили ремонту десятки років. Подекуди у районних поліклініках не було навіть туалетів. Який вигляд медичні заклади матимуть тепер - розкаже Світлана Шекера.

У коридорах Вовчанської поліклініки не хворі в чергах, а будівельники. Ремонтники прийшли сюди вперше за 60 років.

З 1904 року, відколи була зведена будівля, тут ніколи не було туалетів. Усі хворі, аж до цього року, змушені були ходити на вулицю. Тепер тут провели каналізацію.

Головний лікар стежить за оздоблювальними роботами. Каже, міняти довелося абсолютно все.

"Начиная от укрепления и гидроизоляции фундамента и заканчивая заменой и перекрытием крыши. Заменены окна, заменены входные группы дверей, будет обустроено пандус для заезда инвалидов-колясочников", - говорить Костянтин Тищенко, головний лікар Вовчанської центральної районної лікарні.

У неврологічно-терапевтичному стаціонарі вже прийняли пацієнтів. Палати максимум на одного-двох. Є тепла вода і свій душ.

"Очень тепло, очень красіво. Дай Бог, шоб воно дальше продолжалося", - говорить Таїсія Кукоба пацієнтка Вовчанської центральної районної лікарні.

Змінюються не лише стіни. Завдяки новому апарату ультразвукової діагностики люди - просто в райцентрі - можуть пройти практично всі обстеження.

"Это обследование щитовидной железы, молочной железы, органов брюшной полости. Максимальный объем, который сейчас возможен обследований ультразвуковых", - говорить Михайло Грабар, лікар УЗД центральної районної лікарні.

Нагадує будівельний майданчик і Красноградська районна лікарня.

"Сделан капитальный ремонт пищеблока, гинекологического отделения. Куплено много медицинского оборудования. Сделан ремонт асфальтного покрытия на территории больницы", - говорить Олександр Колодяжний, головний лікар Красноградської ЦРЛ.

Будівельники закінчують утеплення одразу в трьох корпусах.

"Все фасады закрыты, и тепло, которое мы должны будем сохранить внутри зданий, оно будет сохранено", - говорить Анатолій Головій, директор фірми-підрядника.

Загалом цього року на Харківщині відремонтують три десятки лікарень.

"На сьогоднішній день ми маємо різні можливості. Як бюджетні, так і залучаємо міжнародні організації до того, щоб ремонтувати ті заклади, які дуже зачекалися ремонтів. Ми будемо забезпечувати якісним сучасним обладнанням одночасно для того, щоб оновлювати не тільки стіни, а й можливості для лікарів. І пацієнти, і лікарі повинні мати нові гарні умови і звичайно нові сучасні можливості для того, щоб і діагностувати, і лікувати людей", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Дитяча обласна, перинатальний центр, лікарня для чорнобильців - вже мають сучасний вигляд, і їх поступово наповнюють медобладнанням.

А от онкологічний центр вирішили будувати з нуля, щоб уже в проекті передбачити все необхідне.