Масштабна пожежа на заводі під Одесою. Полум'я гасили всю ніч, та впоратися з ним вдалося лише над ранок. Серед місцевих жителів - здійнялася справжня паніка. Багато хто усю ніч провів на валізах. Андрій Анастасов з'ясовував - чого боялися.

Пожежа почалася о восьмій вечора. Полум'я охопило цех, де виробляють маргарин. Горіли рослинна олія і тара. Ситуація була небезпечна. Адже в декількох метрах від епіцентру займання розташована установка з аміаком: тож була загроза розгерметизації - і поширення цього смертельного для людини газу. Крім того - поблизу були й цистерни з олією.

"Загальна площа пожежі склала півтори тисячі метрів квадратних. Була загроза викиду аміаку та вибухів", - говорить Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області.

Через загрозу викиду аміаку - запанікували й місцеві жителі. Будинки селища Нові Білярі - за триста метрів від заводу.

"Я вважала собі, це як вулкан! Воно собі топиться і горить - і пливе! А якщо бочки начнуть рвати? А якщо воно піде аж сюди рвати? Що ми будемо потім робити", - говорить Галина Вишневська, жителька селища Нові Білярі.

У селищній раді розповідають, щойно почалася пожежа їх попередили: існує загроза отруєння аміаком. Людей закликали зібрати необхідні речі, підготувати гроші та документи.

"Руководство района нам сказало: чтоб люди были на чеку в случае возможной эвакуации Мы людям говорили: будьте на телефонах, в случае чего мы будем звонить", - говорить Жанна Мартинова, Новобілярський селищний голова.

О сьомій ранку пожежу ліквідували, жертв та постраждалих немає. Частково зруйновану будівлю рятувальники й далі поливали водою, адже деякі конструкції ще тліли. Чому сталося займання - в управлінні ДСНС точно не знають. Наразі розглядають Усі можливі причини.

"Можливо, порушення умов роботи агрегатів під час технологічного процесу. Можливо, це пов'язано з електродротами - це все з'ясовується", - говорить Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області.

На підприємстві ситуацію журналістам сьогодні так і не прокоментували. А ось міністр екології Остап Семерак на засіданні уряду зазначив, що у вересні на заводі були екоінспектори з перевіркою. І вони зафіксували вагомі порушення саме в тому цеху, де сталася пожежа.