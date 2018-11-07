Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі

Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики сім разі обстрілювали наші позиції. Поблизу Павлополя застосували заборонену зброю. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.

Тривожною залишається ситуація і на Світлодарській дузі. Звідти - матеріал Геннадія Вівденка.

У перервах між бойовим чергуванням Станіслав у бліндажі читає російського письменника Олександра Радіщева.

"Путешествие из Петербурга в Москву. Що найшли, те й читаєм. Тут на позиції була. Хлопці предидущі оставили", - говорить Cтаніслав, військовослужбовець Збройних сил України.

У книзі, написаній Радіщевим понад двісті років тому, йдеться про утиски жителів Росії з боку влади. Автор за неї був жорстко покараний. Історичні паралелі для Станіслава очевидні. Для захисту Украіни від "руського міра"у нього є крупнокаліберний кулемет.

"Оце волонтерське оптика і да все на дістанцію якраз хорошо. Заряжено. Якраз трогать не надо", - говорить Cтаніслав.

Поруч із бліндажем на цьому опорному пункті - вчора проводили інженерні роботи. Сапери закладали кумулятивні снаряди. Після підриву - робота лопатами та кирками.

Поки дозволяє погода - хлопці готують тут нові позиції. Грунт тут дуже важкий. Сланець на Світлодарзькій дузі. Це буде нова вогнева позиція для кулемету ДШК.

Бійці кажуть - загострення починається, коли з того боку заходять російські війська.

"Они по-умному стреляют, не даром поднимают беспилотники и точно ведут огонь. Если эти стреляют куда попало. То российские военные не делают пустышек", - говорить Іван, військовослужбовець збройних сил України.

"Налякали їх, даємо відповідь. Даємо запрос. Якщо дозволяють - ми без пряників їх не залишаємо", - говорить Сергій, військовослужбовець збройних сил України.

Найманці, набрані з місцевого населення, за спостереженнями наших бійців - здебільшого імітують бойові дії. Зранку на цій ділянці фронту тихо. Тож в армійців є час, щоби й далі поглиблювати окопи.