В Україні повинні провести аудит усіх державних шахт - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Ще один шахтарський протест у Лисичанську на Луганщині триває вже 24 дні. Увесь цей час гірники перебувають під землею і відмовляються підніматися на поверхню. Вони вимагають виплатити зарплату, а також звільнити керівників, які довели підприємство до банкрутства.
Аби подолати кризу в галузі - у парламентському комітеті з питань соцполітики пропонують створити єдину вугільну компанію, та провести аудит на всіх державних шахтах.
"В Украине должен быть свой уголь, Украина должна иметь свои шахты. Должно стартовать создание единой угольной компании. Разведки всех пластов, потенциальных ресурсов для работы этой угольной компании, аудита состояния технологического оборудования. Ну и, безусловно, - решение социально-экономических задач. Не должно такое в стране понятие быть как долги перед шахтером", - говорить Сергій Каплін, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
"Не объединившись, не принудив сегодня власть исправить ошибки - результата никакого не будет. И есть результаты - совместными усилиями работы комитета, депутатов, на местах моих коллег, мы смогли добиться того, чтобы выделил Кабмин 500 млн гривен для погашения долгов по зарплате", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційний блок".
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