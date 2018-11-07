Кабмін виділить півмільярда гривень, аби компенсувати фінансові збитки державних шахт. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив Володимир Гройсман. За словами прем'єра, виплати дозволять, цитую - "втримати ситуацію" із зарплатами гірників. Також Гройсман проанонсував, що Міненерго повинно представити програму реформування українських копалень, аби забезпечити конкурентну ціну вугілля.

"Там потрібно робити серйозні глибокі реформи, які повинно сьогодні запропонувати нам Мінпалива. Це є дуже важливо, щоб не допускати цих заборгованостей в держшахтах, які працюють сьогодні абсолютно незалежно, по суті виробляють свою продукцію, продають, але виробляють її дорожче, аніж навіть приватні шахти сьогодні і тому в них виникає різниця, яку ми маємо погашати", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.