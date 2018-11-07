Ветеранський бунт. Бійці АТО та волонтери мітингували в Урядовому кварталі. Вимагали від чиновників - не затягувати зі створенням нового Міністерства з питань ветеранів. Чим завершився пікет - розповість Даніїл Снісар.

Біля Кабміну з ранку зібралися близько тисячі активістів - учасники бойових дій на Донбасі, представники ветеранських та громадських організацій. Головна вимога - створити анонсоване ще торік Міністерство з питань ветеранів та передбачити на це кошти у бюджеті-2019.

"Зараз просто в черговий раз українським ветеранам доведеться елементарно доводити, що ми не скот, який буде слухняно стояти в стойлі і чекати того, поки вони там поділять між собою і домовляться - чия ж це кормушка. Нам потрібно міністерство у справі ветеранів. Сьогодні і зараз", - говорить Олег Петренко, народний депутат України.

Проблемами учасників бойових дій нині опікуються чиновники у 22 відокремлених підрозділах. Активісти кажуть нове відомство об'єднає їх у єдиний орган. А бійці зможуть вирішити будь-яке питання - в одному місці, без бюрократичної тяганини.

"Воно об'єднає усі види діяльності, пов'язані з ветеранами. Соціальний: це і виплати, і пільги. Це і працевлаштування. Це і організація власного бізнесу ветерана. Медичний - це лікування, реабілітація. Воно буде не тільки формувати образ ветерана в суспільстві - воно буде організовувати шану і пам'ять тих, хто загинув", - говорить Андрій Білецький, лідер "Національного корпусу".

Про готовність - дати старт роботі Міністерства зі справ ветеранів, заявили й члени робочої групи, яка працювала над його створенням.

"Дійсно, з боку громадськості, з боку ветеранів, юристів, які брали участь у всьому процесі - щодо написання структури, функціоналу міністерства - у нас все готове. При чому, готове, мабуть з місяць з два. У нас вже навіть ветерани були, які пройшли курси для роботи у міністерстві", - говорить Ольга Касьян, член робочої групи із створення міністерства з питань ветеранів.

Учасників пікету - вислухали у Кабміні. За словами Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, нині у парламентській коаліції визначаються з можливою кандидатурою на посаду керівника Міністерства. На цей час прем'єр запропонував альтернативу - швидке переформатування діючого відомства - держслужби з питань учасників бойових дій.

"Ми б могли запропонувати реформу самої державної служби, як центрального органу виконавчої влади, яка готова вже сьогодні цим питанням опікуватися, але поки що залишається без керівника. Її реформувати. Я запропонував сьогодні нашим ветеранам, щоби внесли узгоджену кандидатуру керівника такої служби", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Прем'єр наголосив - консультації щодо роботи цього органу розпочнуть вже наступного тижня.