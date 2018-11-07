Без гучних заяв, але під протести. Біля Верховної Ради сьогодні знову мітингували власники авто на єврономерах - проте під куполом їхні проблеми законодавчо не вирішили. Нардепи обіцяють повернутися до цієї теми завтра.

Також завтра збираються своїм голосуванням втрутитися в тарифну політику. Що пропонують та яким чином обранці можуть вплинути на ціни на газ? Про це в наступному матеріалі.

У стінах парламенту сьогодні повний штиль, депутатів - через ряд. Ні гучних вимог, ні ультиматумів, тільки легкий флешмоб у виконанні народних обранців. Ті згадали про санкційний список Росії, у який потрапила частина нардепів.

"Відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, який нам ще показали пращури запоріжці. Не будеш ти сину синів під собою українських мати, твого війська не боїмося, землею і водою будем битися з тобою", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Що відбулося - група народних депутатів взяли собі шапки-вишиванки, і зробили черговий флешмоб, сьогодні - без друкованих футболок, для того, щоб пропіаритись -піар-піар-піар", - пояснює Ігор Шурма, народний депутат, "Опозиційний блок".

Тим часом під стінами парламенту чергова акція власників авто на єврономерах. Вони вимагають для себе спрощених умов розмитнення машин. У раді кажуть - завтра законопроект у другому читанні будуть розглядати. Проте на лайт-умови і митну амністію розраховувати не варто.

"Всі норми, які вводяться, це для всіх громадян, для всіх резидентів України. І тому, коли говорять активісти - відмініть акцизний податок - це означає, що ми відмінено акцизний податок для всіх, і для нових авто, і для тих, хто сплачує зараз податки, розмитнюючи вживані авто, за перше півріччя цього року сплачено в бюджеті 7 млрд митних платежів", - говорить Ніна Южаніна, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Візьмемо до прикладу дуже простий автомобіль, наприклад 2003 року з обсягом двигуна 1,6, бензин. Базова ставка на бензинові двигуни становить 50 євро, ми множимо їх на 1,6 обсяг двигуна і множимо, наприклад машина 2003 року - на 15 повних року в машини. В нас виходить приблизно 1200 євро - це акцизний податок, друга позиція - там ше є ПДВ - 20%, яке ми не знижуємо, і протягом пільгового періоду, наприклад місяць - з моменту набуття закону чинності - застосовується коефіцієнт 0,6 відповідна людина заплатить 600 євроакцизу", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

"Ми бачимо, що окремі політичні сили використовують їх задля здобуття дешевих політичних дивідендів, тому що сьогодні проводити акцію, у середу, коли ми знаємо, що голосів в парламенті за жоден законопроект не буде - це було безвідповідально з їх сторони", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".

Втім, чи вдасться завтра будь-що проголосувати - залишається питанням. Для половини парламенту ключовою є доля вартості блакитного палива.

"Ми вимагаємо від українського парламенту невідкладно розглянути постанову про скасування рішення про підвищення цін на газ, прийняти мораторій на будь-яке підвищення тарифів, і прийняти наш план зниження цін на газ, збільшення заробітних плат, і перерахунку пенсій. Поки це рішення не буде прийнято - за жодне рішення ми голосувати не будемо", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

Разом з радикалами не голосувати за жодне рішення обіцяє "Батьківщина" та "Опозиційний блок". І всі фракції, без політичних перетягувань пропонують ухвалити хоча б одне рішення, яке вплине на тарифи.

"Ми сьогодні прийняли рішення проголосувати за парламентські слухання по туберкульозу, це важлива річ, а всі інші ратифікації ми підтримувати не будемо, і будемо очікувати, коли в парламенті з'явиться законопроект або наш - по граничній ціні на газ, або постанова, яку ми тоже вчора підтримали по забороні уряду піднімати ціни на газ", - говорить Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

"Ми пропонуємо газ власного видобутку - це зміни в законі, які нами запропоновані, -направити для населення, і в такий спосіб ми повністю вирішуємо питання не просто заморожування тих тарифів, які є, а врегулювання цього питання, при чому НАК Нафтогаз буде повністю з доходами, не треба буде витрачати десятки мільярдів коштів на субсидії", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Всі задаються питанням, чому на наступний рік для "Нафтогазу" прибутки будуть сягати вже більше 100 млрд гривень, при цьому люди будуть сплачувати підвищенні тарифи, при цьому ми пропонуємо зробити окремий день, аби ми могли розглянути всі ініціативи всіх фракцій стосовно питання тарифів", - говорить Валерій Писаренко, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Та чи винесуть тарифні пропозиції на розгляд - залежить від спікера. Він, кажуть обранці, наполягає, аби постанову спочатку розглянули у профільному комітеті. І своїм дорученням голова парламенту може пришвидши цей розгляд. Проте поки вказівки не було.