Черкаси на порозі інсулінової кризи. Коштів для купівлі препарату вистачить лише до кінця листопада. Щоб закрити рік не вистачає двох мільйонів гривень. Та виділяти їх черкаські депутати не поспішають.

Чи доведеться діабетикам самотужки шукати гроші на свій порятунок - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Діагноз Світлані поставили ще 20 років тому. Відтоді вона живе за суворим графіком - дієта, погодинний замір цукру та чотиразова ін'єкція інсуліну … без препарату просто не виживе.

"По таким критериям и стараемся поддерживать, жить хочется. Поэтому нужно очень строго соблюдать все правила", - говорить Світлана Пархоменко, діабетик.

Сьогодні Світлана прийшла до поліклініки по черговий рецепт на інсулін. Таких як вона, щотижня до ендокринолога Тетяни Глизь звертається майже 4 сотні. Лікар ретельно перевіряє аналізи кожного - аби чітко визначити дозування інсуліну.

"Тобі сказали які в тебе сахара повинні бути? які? - Не більше семи… - Не більше семи, а у тебе 10 - це багато".

Інсуліном хворих забезпечує держава. Система повністю автоматизована - лікар вносить у базу ім'я пацієнта, його показники цукру, а далі - програма відправляє рецепт в аптеку, з якою поліклініка уклала угоду. Але державної субвенції не вистачає, аби покрити потребу міста в інсуліні. Цьогоріч рік Черкаси отримали трохи більше дев'яти мільйонів гривень.

"Мій Дід і 72 не відпускають, подзвонили, що кошти не перечисляють! Аптека внизу, та що від "Фармації" - "200 аптєка", це ще сьогодні вони і ще вчора відпускали і сьогодні відпускають", - говорить Тетяна Глизь, лікар-ендокринолог.

З аптеками розраховується міський департамент охорони здоров'я. Фармацевти вже звикли, що державні кошти надходять із запізненням. Тож аби не було проблем із інсуліном - препарати зазвичай закуповують за власні гроші, а потім чекають розрахунку. Але запасів до кінця листопада - не вистачить.

"Ну какой-то запас есть, то что в запасе стоит в больших количествах - это то, что меньше всего выписывается, а то, чего по-немножку - то это самые ходовые позиции".

Аби забезпечити потребу в інсуліні до кінця року, Черкасам не вистачає двох мільйони гривень. Дефіцит державної субвенції у міському департаменті охорони здоров'я прогнозували ще в січні-лютому. З проханням про додаткове фінансування чиновники неодноразово зверталися і в МОЗ, і в Кабмін…але безрезультатно.

"Нажаль від всіх вищезазначених рівнів влади ми отримали відповідь про те, що додаткової субвенції не передбачається ми підготували міську державну програму щоб забезпечити цих пацієнтів", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського міськвиконкому.

Місто може виділити 2 мільйони лише за умови, якщо депутати внесуть відповідні зміни до місцевого бюджету. Але збиратися на сесію вони поки не поспішають. Якщо найближчим часом це рішення не ухвалять, уже в грудні двом тисячам черкаських діабетиків доведеться купувати інсулін власним коштом.