Погода на 8 ноября: в Украине похолодает [ Редактировать ]
Погода в Украине 8 ноября будет солнечной, но по-осеннему прохладной. Впрочем, о дождях не стоит беспокоиться ни одному из регионов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
В Украине потихоньку холодает: с каждым днем столбики термометров поднимаются все меньше. В четверг теплее всего будет на юге Украины - до +13 градусов. Чуть прохладнее на западе - до +12 градусов.
На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +10…+12 градусов.
В Карпатах без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.
На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +8…+10 градусов.
В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-2 градусов, днем +9…+11 градусов.
На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.
На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +11…+13 градусов.
В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.
Туманы ожидаются в утреннее и вечернее время.
Читайте также о том, какой сегодня праздник.
по теме
В Запорожье дождь пошел прямо в маршрутке (видео)
Во время дождя в Запопожье горожане продолжали мокнуть даже после того, как сели в маршрутку
Погода на 7 ноября: в Украину идут заморозки
В среду, 7 ноября, погода в Украине будет определяться антициклоном, который не пускает на территорию нашей страны атмосферные фронты циклона, несущие похолодание
Погода на 6 ноября: в Украине резко похолодает
Во вторник, 6 ноября, в Украине существенных осадков не ожидают
Погода на неделю: синоптики обещают похолодание и ночные заморозки
В ближайшие сутки, 5 ноября, погоду Украины будет определять антициклон
Погода в Украине: что ожидать в последний день октября
В последний день октября погода в Украине будет теплой