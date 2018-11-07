Погода в Украине 8 ноября будет солнечной, но по-осеннему прохладной. Впрочем, о дождях не стоит беспокоиться ни одному из регионов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В Украине потихоньку холодает: с каждым днем столбики термометров поднимаются все меньше. В четверг теплее всего будет на юге Украины - до +13 градусов. Чуть прохладнее на западе - до +12 градусов.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +8…+10 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-2 градусов, днем +9…+11 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.

Туманы ожидаются в утреннее и вечернее время.

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