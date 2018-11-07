Налоговая служба Финляндии вернет гражданам 2,93 млрд евро налогов.

Об этом сообщает издание Yle.

Указано, что служба получила на 2,93 млрд евро налогов больше, чем необходимо.

Жители Финляндии часто платят больше налогов и получают "лишние" средства обратно перед Рождеством. Указано, что переплаченные налоги за прошлый год им вернут 11 декабря 2018 года.

Со следующего года в Финляндии процесс налогообложения изменится, и налоговая служба будет в реальном времени получать информацию о зарплатах граждан, в результате чего возврат налогов перенесут на август.

Ранее Министерство финансов предупредило, что в 2019 году Украину может ожидать дефолт.