Друзья и соседи убитой 15-летней школьницы Алисы Онищук рассказали, как она появилась в селе Покотиловка и какой девочка была до своей гибели.

Об этом пишут "Факты".

Жители села Покотиловка рассказали, что Алиса вместе с мамой и младшей сестрой переехали несколько лет назад. Они ни с кем не конфликтовали, но и особо с соседями не общались.

"Насколько я слышала, Вика - мама Алисы - в Покотиловку уехала от своего мужа. У них были какие-то проблемы. Что именно произошло у супругов, я точно не знаю, а слухи передавать нехорошо. Алиса как-то мне сказала, что не хочет, чтобы папа знал, где они живут", - рассказала соседка Елена.

Подруга погибшей, 15-летняя Аня рассказала, что Алиса дружила с мальчиком из другого поселка и любила книгу Льюиса Кэрролла.

"Я дружила с ней. Что могу сказать об Алисе? Мы вместе учились в лицее. Она была всегда очень старательной. Оценки были хорошие. Любила сказку Кэрролла "Алиса в стране чудес". Говорила, что это произведение почти про нее. Алиса дружила с мальчиком из Новоселовки. Они часто созванивались. Этот мальчик вроде бы ее ровесник", - рассказала Аня.

Она возмутилась тем, что в социальных сетях про Алису начали писать гадости и отметила, что ее подруга не употребляла ни наркотиков, ни спиртного.

"В социальных сетях я читала, что Алиса якобы наркотики употребляла, или спиртным баловалась… Я вообще не понимаю, откуда такие слухи берутся? Тем более, что пишут об этом люди, которые не были знакомыми с Алисой. Моя подружка не любила шумных компаний. Ни спиртного, ни наркотиков она никогда не пробовала. Это я точно знаю!" - добавила девочка.

В тот роковой день Алиса вышла из дома, чтобы ехать в лицей на электричке. Путь к станции шел по тропинке через заросли, а потом нужно было перейти через трассу.

Мама Алины собиралась в город по делам поехать следующей электричкой. По дороге на станцию, в зарослях, она обнаружил кроссовок дочки и подняла тревогу. Она прочесала заросли, но дочь не нашла.

А позже ей позвонили из лицея и сообщили, что девочка на занятиях так и не появилась. Сначала мама искала ее вместе с местными жителями, а потом обратилась в полицию.

Тело Алины обнаружили только через сутки. На теле нашли следы от побоев. Вторую кроссовку обнаружили в кустах, в нескольких десятках метров от тела.

Местный активист, который пытался восстановить весь путь Алисы, высказал предположение, что девочка убегала от кого-то, и на ходу сбрасывала кроссовки - поэтому их нашли в разных местах.

У Алисы с собой был рюкзак с учебниками и тетрадями. Его полиция пока не обнаружила.

Напомним, что полиция начала расследование. Убийце грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

А еще правоохранители опубликовали фоторобот подозреваемого.