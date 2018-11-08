В Индонезии с самолетом Lion Air снова произошло ЧП [ Редактировать ]
Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air при вылете из города Бенгкулу столкнулся с мачтой освещения.
Об этом сообщает Detik.
На борту находилось 143 пассажира. Никто не пострадал в результате инцидента.
По неустановленным пока причинам, Boeing 737-900 во время движения зацепил левой частью крыла столб, в результате чего крыло было частично деформировано.
Пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта, позже им был предоставлен другой борт для вылета в Джакарту.
Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.
Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.
Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. На месте крушения не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.
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