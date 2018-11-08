Матери детей, которые находились во время пожара в одесском лагере "Виктория", рассказали о жизни пострадавших после трагедии.

Об этом они сообщили во время заседания суда, пишет "Укринформ".

В Киевском районном суде города Одессы прошло заседание, на котором выступили очевидцы и пострадавшие страшного пожара в детском лагере "Виктория".

На заседание суда прибыли матери двух девочек - Марии Нуржановой и Елены Заболотной, а также дала показания пострадавшая Катя Гарижук.

Свидетели рассказали, что в санузле пятого корпуса вода "била током", а также отметили, что во время заселения в лагерь никто из работников не проводил инструктаж по технике безопасности.

"В ту ночь, когда загорелся наш корпус, меня и соседок по комнате разбудил работник лагеря Виталий Витальевич, и все мы сразу выбежали из комнаты. На дворе сначала было около десяти человек, а потом дети начали выбегать с другой стороны корпуса. Они нам рассказали, что вышли сами - их никто не будил", - рассказала Катя Гариджук.

Мамы девочек сообщили, что через 14 месяцев после трагедии, дети, которые пережили пожар, страдают бессонницей и вынуждены проходить курс лечения у психотерапевтов. Они до сих пор вскакивают по ночам и начинаю искать воду, чтобы тушить пожар.

Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.