Пожар в лагере "Виктория": как живут дети после страшной трагедии [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Матери детей, которые находились во время пожара в одесском лагере "Виктория", рассказали о жизни пострадавших после трагедии.
Об этом они сообщили во время заседания суда, пишет "Укринформ".
В Киевском районном суде города Одессы прошло заседание, на котором выступили очевидцы и пострадавшие страшного пожара в детском лагере "Виктория".
На заседание суда прибыли матери двух девочек - Марии Нуржановой и Елены Заболотной, а также дала показания пострадавшая Катя Гарижук.
Свидетели рассказали, что в санузле пятого корпуса вода "била током", а также отметили, что во время заселения в лагерь никто из работников не проводил инструктаж по технике безопасности.
"В ту ночь, когда загорелся наш корпус, меня и соседок по комнате разбудил работник лагеря Виталий Витальевич, и все мы сразу выбежали из комнаты. На дворе сначала было около десяти человек, а потом дети начали выбегать с другой стороны корпуса. Они нам рассказали, что вышли сами - их никто не будил", - рассказала Катя Гариджук.
Мамы девочек сообщили, что через 14 месяцев после трагедии, дети, которые пережили пожар, страдают бессонницей и вынуждены проходить курс лечения у психотерапевтов. Они до сих пор вскакивают по ночам и начинаю искать воду, чтобы тушить пожар.
Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.
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