Выходцы из Украины возглавили два штата в США [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
На промежуточных выборах в США губернаторами двух штатов стали американцы украинского происхождения. Об этом сообщает "Голос Америки".
На выборах губернатора штата Колорадо победил Джаред Полис - 43-летний член Демократической партии. Он представляет уже третье поколение иммигрантов, прибывших в США из Украины и Польши в начале ХХ века.
Свое происхождение он использовал во время избирательной кампании.
"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так много стран хотели принимать еврейских беженцев", - подчеркнул он в комментарии.
О Полисе также известно, что он воспитывает двоих детей вместе со своим партнером, что сделало его первым отцом-представителем ЛГБТ среди губернаторов.
Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Джей Роберт Прицкер, который также происходит из семьи украинских эмигрантов.
"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной, которые пережили Холокост", - заявил Прицкер.
Новоизбранный конгрессмен является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира - ее состояние оценивается в 33,5 млрд долларов.
Тем временем генеральный прокурор США подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.
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