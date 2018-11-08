Петро Порошенко закликав запровадити нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Проти Росії необхідно запровадити нові санкції через так звані вибори, які вона збирається провести в ОРДЛО. Про це заявив президент України Петро Порошенко.
За його словами, нові обмеження мають показати - терпіти такі дії Україна не буде. Президент зазначив, що на Донбасі та в анексованому Криму Кремль відпрацьовує технології, які загрожують усій Європі.
"Очікую, що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть що терпіння заходу також є не безмежним", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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