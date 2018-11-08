Одного українського військового поранено минулої доби на Сході. Загалом російські окупанти відкривали вогонь по позиціях армійців 7 разів.

Із гранатометів та великокаліберних кулеметів вели прицільний вогонь неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового. А в районі Павлополя ворог застосував міномети 82-го калібру, БМП та зенітний комплекс.