На Донбасі за добу поранили одного українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено минулої доби на Сході. Загалом російські окупанти відкривали вогонь по позиціях армійців 7 разів.
Із гранатометів та великокаліберних кулеметів вели прицільний вогонь неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового. А в районі Павлополя ворог застосував міномети 82-го калібру, БМП та зенітний комплекс.
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