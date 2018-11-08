У Херсоні напередодні попрощалися з Катериною Гандзюк. Віддати шану активістці прийшли кілька сотень людей. Вона померла в неділю після тривалої боротьби з важкими опіками. Нагадаю - влітку жінку облили сірчаною кислотою. Напад на Катерину Гандзюк пов'язують з її громадською діяльністю. Попри те, що виконавців затримали, замовників убивства досі не назвали. Продовжить Марина Михайловська.

На будівлі Херсонської міськради другий день приспущені прапори та досі висить плакат із написом "Вибачте, хто замовив Катю Гандзюк?". Її робоче місце вже більше трьох місяців порожніє. У фойє портрет - з жалобною стрічкою. Сотні людей - на вулиці та всередині приміщення. Рідні та друзі небагатослівні.

"Дуже прямолінійна, відкрита. Можливо, десь різка в своїх судженнях. Але дуже цілеспрямована людина". Дуже важко… з цим змиритися, з тим, що сталося. До мене і досі не дійшло, що Каті не має", - говорить Ольга, колишня свекруха Катерини Гандзюк.

"Ми сьогодні прощаємося з великим другом, з великою людиною. Дуже боляче", - говорить Володимир Миколаєнко, міський голова Херсону.

Попрощатися з Катериною Гандзюк люди приїхали з різних областей України. Її добре знали не тільки в Херсоні, і не лише волонтери та активісти. Ще за часів студентства Катерина занурилася у політичне життя, представляла інтереси херсонців в міській та обласній радах, останні 3 роки виконувала обов'язки керуючого справами мерії та була радником Володимира Миколаєнка. Катерину знали як завзяту українську активістку та борця з корупцією.

"Прийшли провести в останній путь. Жінка, яка робила в нашій владі. Надо нам мать повагу", - вважає Світлана Пилипівна, мешканка Херсону.

"Ми мали честь знати тебе, Катю. Ти для нас взірець. Ми кістьми ляжемо, але знайдемо цих покидьків. Вічна пам'ять".

А біля будівлі управління поліції активісти влаштували акцію з вимогою як найшвидше назвати винних у смерті Катерини Гандзюк. Нагадаю, невідомий напав на неї 31 липня, коли жінка йшла на роботу. Плеснув в обличчя сірчаною кислотою. Її з численними опіками доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня перевезли до Києва.

Катерини не стало 4 листопада. Вчора голова Нацполіції показав відео, на якому один із підозрюваних зізнається - скільки їм заплатили.

"Нам було запропоновано за грошову винагороду. Чотири тисячі доларів на всіх. Почали слідкувати за даною особою - спочатку через соцмережі, а потім і біля місця її роботи".

За даними поліції, зловмисники спершу планували побити Катерину Гандзюк, але потім вирішили облити сірчаною кислотою, яку придбали у Каховці. Дві пляшки за 300 гривень. За словами Князєва організатора злочину, двох його поплічників та безпосереднього виконавця встановлено. Усі вони - учасники АТО. Їм вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.