Поліція Чернігова затримала банду грабіжників [ Редактировать ]
Чернігівські поліцейські вирахували банду грабіжників, яка орудувала у різних регіонах країни. Троє чоловіків влаштовувалися на сезонні роботи й обкрадали людей, що жили неподалік.
Наприкінці літа підозрювані збирали овочі на агропідприємстві в Ніжинському районі й напали там на подружжя.
Вдерлися до їхнього будинку, побили господарів, відібрали гроші, коштовності, мобільні телефони та навіть документи на житло. Затримали крадіїв, коли ті вже роз'їхались по домівках - на Харківщину та Хмельниччину.
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