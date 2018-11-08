Чернігівські поліцейські вирахували банду грабіжників, яка орудувала у різних регіонах країни. Троє чоловіків влаштовувалися на сезонні роботи й обкрадали людей, що жили неподалік.

Наприкінці літа підозрювані збирали овочі на агропідприємстві в Ніжинському районі й напали там на подружжя.

Вдерлися до їхнього будинку, побили господарів, відібрали гроші, коштовності, мобільні телефони та навіть документи на житло. Затримали крадіїв, коли ті вже роз'їхались по домівках - на Харківщину та Хмельниччину.