За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще трьох - поранено

Ранкові зведення зі Сходу: троє військових поранені під час бойових дій на Донбасі. Попередньої доби російські окупанти два десятки разів відкривали прицільний вогонь по позиціях українських армійців.

Із гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували укріплення неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового.

А в районі Павлополя ворог застосував міномети 82-го калібру, БМП та зенітний комплекс. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще трьох - поранено.