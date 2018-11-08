Жителі Вознесенська на Миколаївщині не можуть скористатися пільгами в громадському транспорті. Місцеві перевізники вирішили всіх возити - за повну вартість. Мовляв, так хочуть привернути увагу влади - до недоброчесної конкуренції.

П'ять гривень замість двох тепер змушені платити за проїзд у міських маршрутках пільговики Вознесенська. Пасажирів попередили, що картки містянина тимчасово не діють. Саме цей документ давав пільговикам змогу оплачувати проїзд за зниженою ціною. Таку ініціативу міська влада запровадила торік. Але нині скористатися законними пільгами люди не можуть.

"Всі питання до адміністрації. - Чи діють у вас ці картки? - На даний момент не діють".

"Я сегодня ехала к маме. 5 грн. Наверно, не окупает себя. Но у меня маршрутка идет через Чапаева другого хозяина, идет два грн.", - говорить Віра, пенсіонерка, жителька Вознесенська.

Пільговим проїздом у Вознесенську користується майже половина мешканців: пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю та інші категорії громадян. Сплачувати повну вартість за квиток - для них суттєво б'є по кишені.

"Пенсія низька. Ходить? Я недалеко живу, але ходить мені тяжко. Здоров'я не має. Тому важливо це все", - говорить Наталія Григорівна, пенсіонерка, жителька Вознесенська.

Комунального транспорту у Вознесенську немає. Працюють три приватні підприємства, які виграли конкурс на обслуговування міських маршрутів. Дві компанії, які належать одному власнику, заявили із 25 жовтня пільговиків більше Не возитимуть. Мовляв, самі стали заручниками ситуації. Адже їхні конкуренти вільно працюють на тих самих маршрутах без угод і ліцензії.

"Їде, на кожній зупинці забирає пасажирів. Ми їдемо слідом, і в нас немає пасажирів. Пусті їдемо", - говорить Володимир Правоторов, інженер з безпеки руху ТДВ "Вознесенськавтотранс".

У міській раді кажуть: про проблему знають. Та важелів впливу на нелегального перевізника не мають.

"Дуже грамотні і розумні відповіді. Перевірено. Оштрафовано. Перевірено, підтверджено. Не виграно в суді. Працюємо далі. І так далі. Тобто підтверджуються наші зауваження. Але далі дій немає", - говорить Віталій Луков, міський голова Вознесенська.

Покарати офіційних перевізників, які порушили умови договору та відмовились обслуговувати пільговиків, міська влада теж, виявляється, не може. Пояснення одне - охочих працювати за законом у Вознесенську більше немає.