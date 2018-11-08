В Мелитополе на мясокомбинате мужчина погиб странной смертью [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области на местном мясокомбинате в цеху обвалки при невыясненных обстоятельствах погиб работник.
Мужчина получил ушиб головного мозга со сдавлениеми и субдуральной гематомой, переломы костей свода и основания черепа, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
Изначальной причиной получения травмы назвали то, что работник упал с лестницы, ведущей с первого этажа на второй, но полиция на чала расследование.
Мужчина был доставлен в реанимацию городской больницы, где 3-го ноября умер. Его тело отправлено на экспертизу.
Также, при невыясненных обстоятельствах, на Кипре погибла российская туристка.
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