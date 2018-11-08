Маршрутники Тернополя відмовились перевозити пасажирів [ Редактировать ]
Транспортний колапс в Тернополі. Уже другий день місто без маршруток. Перевізники зупинили роботу у відповідь на рішення мерії. В чому проблема? І чи знайшли вихід пасажири? Про це Жанна Дутчак.
Чи не на кожній зупинці - натовп. Уже другий день на вулицях Тернополя - жодної маршрутки.
"На роботу йшла пішки сьогодні зранку бо не було. Мені на роботу недалеко, то це добре, але якщо іншим добиратися то це дуже важко", - говорить Оксана Хлопецька, жителька Тернополя.
Містом курсує лише комунальний транспорт - близько півсотні тролейбусів та автобусів. І всі забиті.
"Там дуже багато людей ми не влізли", - розповідає Тарас, житель Тернополя.
Транспортні пристрасті розпочалися першого листопада - коли в місті майже вдвічі подорожчав проїзд: з п'яти до дев'яти гривень в маршрутках, та з чотирьох до восьми - у тролейбусах. Люди назвали таку вартість драконівською і вийшли на протест.
"Як вони обнагліли вже чисто. тільки ціни собі набивають, можна було їм зробити ціну шість-сім гривень крайності, ну не дев'ять зразу", - говорить Ігор Медицький, житель Тернополя.
Під тиском громадськості чиновники скасували нові тарифи. Але перевізники працювати за старими цінами відмовилися. А незабаром може зупинитися й комунальний транспорт, кажуть у міськраді. Нинішні тарифи не дозволяють оплачувати електроенергію, а тролейбуси ламаються на ходу.
"Вже не в силах щоночі виводити механіків слюсарів щоб ремонтувати оперативно по декілька тролейбусів які просто розвалюються пасажиропотоком", - говорить Ігор Мединський, начальник управління транспорту Тернопільської міської ради.
Вихід із транспортної кризи шукали у міськраді. Окрім депутатів, прийшли перевізники і активісти. Та діалогу - не вийшло.
"Друзі, ну так же не буде, що ви будете брати зі стелі ціни. Вас шантажують".
Більше трьох годин суперечок, але перевізники непохитні. Кажуть - вийдуть на маршрути лише після того, як влада погодиться на нові тарифи, та погасить близько 15 мільйонів гривень боргу - за пільговиків.
"Ви повинні поїхати завтра, це об'єктивно, другий момент - тариф має бути піднятий, ми над цим попрацюємо, ви чекали дуже довго і я не повірю що ще тиждень і це все колапс критично", - говорить Віктор Шумада, секретар міської ради.
"Ми не маємо, на чому їхати. Ви не хочете мене почути: ми не маємо, на чому виїхати. У мене 10 автобусів привозять 100 літрів недостачі вдень", - говорить Андрій, перевізник.
Чи виїдуть завтра маршрутки - перевізники так і не сказали. Тим часом, депутати пообіцяли скликати бюджетну комісію і усе ж підняти тарифи на проїзд.
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