Війська НАТО завершили масштабні навчання у Норвегії [ Редактировать ]
У Норвегії завершилися найбільші від часів "Холодної війни" навчання НАТО. Загалом у військових маневрах узяли участь 50 тисяч армійців із понад 20 країн-членів Альянсу.
Начальник генерального штабу Норвегії відзначив "наполегливу роботу" військовослужбовців. Вишкіл тривав на Балтійському морі та Північній Атлантиці майже два тижні.
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