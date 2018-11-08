Жуткая авария унесла жизни полусотни человек [ Редактировать ]
На северо-востоке Зимбабве погибли как минимум 47 человек (двое из них - дети) в результате лобового столкновения двух автобусов.
Об этом сообщает The Herald.
Авария произошла недалеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре. Информацию о количестве погибших подтвердила местная полиция. В то же время, по данным издания, в ДТП также пострадали около 70 пассажиров.
По данным окружного комиссара, власти страны обратились за помощью в частные клиники, поскольку государственные учреждения переполнены.
По предварительным данным, причиной ДТП могла стать плохая дорожная инфраструктура или неудовлетворительное состояние транспортных средств.
Заместитель министра промышленности и торговли Зимбабве Рай Моди на своей странице в Twitter выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что в Николаеве улицу залило топливом
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