На северо-востоке Зимбабве погибли как минимум 47 человек (двое из них - дети) в результате лобового столкновения двух автобусов.

Об этом сообщает The Herald.

Авария произошла недалеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре. Информацию о количестве погибших подтвердила местная полиция. В то же время, по данным издания, в ДТП также пострадали около 70 пассажиров.

По данным окружного комиссара, власти страны обратились за помощью в частные клиники, поскольку государственные учреждения переполнены.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать плохая дорожная инфраструктура или неудовлетворительное состояние транспортных средств.

Заместитель министра промышленности и торговли Зимбабве Рай Моди на своей странице в Twitter выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

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