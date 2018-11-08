8 ноября, в 5:40 в Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП с участием двух грузовиков.



Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.



ДТП в Шевченковском районе Запорожья произошло на 284,1 километре трассы м-18.

Как сообщается, грузовик Мерседес Бенц 814, под управлением мужчины 1992года рождения, совершил столкновение с прицепом Schmitz wf 18 от грузовика Volvo fh12.420, которым управлял гражданин 1990 года рождения.

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