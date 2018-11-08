США вшанували жертв тоталітарних режимів [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах вшановують загиблих від тоталітарних режимів у всьому світі. Окремо в заяві Білого дому з нагоди Дня пам'яті жертв комунізму - зазначено, що Голодомор - свідомо організований проти українців.
Тим часом ще один штат Вірджинія - масову загибель українців у 1932-33 роках визнав геноцидом українського народу.
У документі, що видав губернатор американського штату, наголошено: режим Йосипа Сталіна - через вилучення у селян землі, зерна та худоби - штучно створив голод в Україні. І це, беззаперечно, спланований акт геноциду. Вірджинія стала 18 штатом США, який приєднався до вшанування 85-их роковин Голодомору.
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Еще в одном штате США признали Голодомор в Украине геноцидом
Документ также объявляет чествование я в штате 85-й годовщины Голодомора
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