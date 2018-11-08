У Ханої, столиці В'єтнаму, відбудеться черговий етап "Формули-1". гран-прі в рамках чемпіонату світу пройде 2020 року, але місто вже готується до історичної події.

За словами генерального директора "Формули-1" - країна має три роки, щоб збудувати траси. Наразі В'єтнам активно розробляє проект швидкісних доріг і планує низку заходів для популяризації цього виду спорту.