Вишкіл тривав майже два тижні

У Норвегії завершилися найбільші від часів "Холодної війни" навчання НАТО. Загалом у військових маневрах узяли участь 50 тисяч армійців із понад 20 країн-членів Альянсу.

Начальник генерального штабу Норвегії відзначив "наполегливу роботу" військовослужбовців. Вишкіл тривав на Балтійському морі та Північній Атлантиці майже два тижні.