Перевірити тарифи на доставку пенсій Укрпоштою - вимагав прем'єр напередодні на засіданні уряду. Відповідне доручення вже отримала аудиторська служба. Пенсійний скандал розгорівся через відмову Укрпошти - носити виплати пенсіонерам з нового року. Мовляв, це збитково. Ольга Клюєва - з подробицями.

В селі Златопілля на Кіровоградщині майже половина мешканців пенсіонери, третині з них важко пересуватися.

"Ой не знаю! Будемо рачки лазити по пенсію, бо ноги ж не ходять".

До райцентру де є поштове відділення 15 кілометрів. Звістка про те, що незабаром скасують доставку пенсій у селян викликає шок.

"Оце і я хотів питать, куди його писать щоб вони отого не робили, у мене баба лежить 9 років. Вісім кілометрів до Бобринця, мені 86 років, хіба я буду туди ходить кожен місяць, а карточку я вже її не бачу куди того ту карточку", - говорить Володимир Горецький, мешканець с. Златопілля.

Пенсійне питання два тижні поспіль не можуть вирішити в столичних кабінетах. "Укрпошта" шантажує уряд погрозами припинити доставку пенсій, якщо Кабмін не підвищить тарифи на послуги поштарів.

"Я відчуваю свою відповідальність і за чотири мільйони пенсіонерів і за 75 тисяч працівників Укрпошти, тому що якщо людина не отримує зарплату - вона пенсію не понесе, а якщо понесе - то не донесе", - пояснює Ігор Смелянський гендиректор "Укрпошти".

В уряді на ультиматум вирішили відповісти перевіркою господарської діяльності "Укрпошти".

"Ми чули нещодавно різні заяви: носитимуть - не носитимуть пенсії. Я підкреслюю, що це неприпустимо. Ось нам кажуть, що за кожну доставку пенсії потрібно заплатити, умовно кажучи, три грн. У мене питання: це реальна вартість або завищена?" - говорить Володимир Гройсман.

У Мінсоцполітики заявляють, що зараз ведуть переговори з керівництвом "Укрпошти" і обіцяють знайти компроміс, аби український пенсіонери не отримали такий болісний новорічний сюрприз.

"Я абсолютно впевнений, що "Укрпошта", як соціальне підприємство буде забезпечувати свою соціальну роботу. Всі роки незалежної України і при Союзі пошта доставляла пенсії, і я думаю - це буде робитися довгі роки", - говорить Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики.