Черговий конфлікт Дональда Трампа з пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конфренції після завершення проміжних виборів до Конгресу Трампа роздратували кілька гострих запитань від Джима Акости.

Після словесної сутички про міграційну політику та можливе втручання Росії в вибори 2016 року, Трамп попросив журналіста віддати мікрофон, той - відмовився. За це глава Білого дому публічно його відчитав.

"Годі, віддайте мікрофон. - Чи непокоять Вас звинувачення, пов'язані з цим розслідуванням? - CNN має бути соромно за те, що ви на них працюєте. Ви - грубіян і жахлива людина. Ви не повинні бути частиною компанії Трамп", - заявив Дональд Трамп журналістові.