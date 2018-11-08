Дональд Трамп посварився з журналістом CNN [ Редактировать ]
Черговий конфлікт Дональда Трампа з пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конфренції після завершення проміжних виборів до Конгресу Трампа роздратували кілька гострих запитань від Джима Акости.
Після словесної сутички про міграційну політику та можливе втручання Росії в вибори 2016 року, Трамп попросив журналіста віддати мікрофон, той - відмовився. За це глава Білого дому публічно його відчитав.
"Годі, віддайте мікрофон. - Чи непокоять Вас звинувачення, пов'язані з цим розслідуванням? - CNN має бути соромно за те, що ви на них працюєте. Ви - грубіян і жахлива людина. Ви не повинні бути частиною компанії Трамп", - заявив Дональд Трамп журналістові.
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