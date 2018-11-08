Сегодня производители бытовой техники покоряют украинский рынок инновационными разработками и передовыми техническими решениями. В частности, высокая конкуренция на рынке кондиционеров заставляет бренды тщательнее развивать свои продукты, делая их более удобными в пользовании, экономичными и технологичными. Современные кондиционеры оснащены оригинальными фильтрами, уникальными режимами работы и программами использования. Четыре наиболее передовых из них мы сейчас и рассмотрим.

Фильтрация с ионизацией

Если сравнить цены на кондиционеры в Украине станет ясно, что у большинства производителей они отличаются незначительно. И это логично. По словам консультантов компании Киев Комфорт, которые продают и устанавливают кондиционеры в столице Украины, многие производители работают на одних и тех же комплектующих. При этом еще и собираются на одном заводе, поскольку производственных мощностей по изготовлению кондиционеров в мире на самом деле не так уж много.

Если цены и комплектующие одинаковы, в чем же разница для нас, обычных пользователей? А разница в оригинальном оснащении и функционале внутреннего блока. Сюда относится система фильтрации, которую каждый производитель разрабатывает самостоятельно и выводит в качестве основного преимущества.

В зависимости от потребностей, сегодня пользователь может выбрать вариант фильтрации от:

пыли и аллергенов;

бактерий и вирусов;

грибковых спор;

посторонних запахов и табачного дыма.

Некоторые производители создают комбинированные фильтры, которые защищают сразу от всего. В них чаще всего встраивают ионизатор, который делает очищенный воздух полезнее за счет увеличения в 5-10 раз концентрации аэроионов.

Смарт-управление

В последние годы отчетливо прослеживается тенденция к увеличению числа "умной" техники, управлять которой можно удаленно при помощи смартфона.

Многие ведущие производители в серийных кондиционерах устанавливают модуль Wi-Fi. Вместе со специальным управляющим приложением на смартфон можно контролировать такие кондиционеры через Интернет из любой точки мира. Благодаря такой функции можно по пути домой включить кондиционер и по приезду вас будет ждать комфортная температура. Это ли не будущее?

Электронный контроль потребления энергии

Но "интеллектуальной" техникой можно не только управлять удаленно, она еще и сама оптимизирует свою работу для максимальной экономии энергоресурсов. Инверторные кондиционеры, в которых электроника контролирует работу компрессора (а значит и расход энергии) могут сэкономить в 5 раз больше электричества, чем машина со стандартным компрессором. Получая один уровень комфорта, пользователь платит в 5 раз меньше за содержание техники.

Шум не громче шороха листьев

В компании Киев Комфорт, у которой можно купить кондиционер в Украине практически любого производителя, рассказали, что, безусловный лидер по ночному режиму работы - бренд Cooper&Hhunter. Издавая всего 18 дБ, он работает тише человеческого шепота. Это очень полезное достижение, которое помогает глубоко погрузиться в сон и хорошо отдохнуть в комфортной температуре.

Вектор развития кондиционеров направлен на их интеграцию с системами "умного дома". Если вы ищете не просто настенный холодильник, а передовую технологию – присмотритесь к кондиционерам, у которых есть одна или все перечисленные выше инновации.