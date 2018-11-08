В четверг, 8 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали в целом за законопроект №8487, который снижает акцизы на растаможку автомобилей.

Главным изменением стало установление сроков по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину. Так, владельцам авто на еврономерах предоставляется льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления закона в силу.

Базовые ставки

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро.

Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Как будут рассчитываться коэффициенты?

Для того, чтобы рассчитать коэффициент двигателя, показатель его объема будет делиться на 1000.

Коэффициентом возраста будет считаться количество полных календарных лет.

Формула вычисления

Формула вычисления будет выглядеть так:

Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)

50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)

75 (евро) х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует на данный момент.

Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто.

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