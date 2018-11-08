В четверг, 8 ноября, в Киеве станция метрополитена "Вокзальная" закрыта на вход. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу метро.

В пресс-службе объяснили, что вход на станцию метро "Вокзальная" закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора. На данный момент специалисты выясняют причины остановки оборудования.

Отмечается, что два работающих эскалатора вывозят пассажиров на выход.

По состоянию на 17.50 станцию метро открыли на вход.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ограничат работу трех станций метро.