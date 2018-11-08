Сьогодні у світі відзначають День рекордів. З цієї нагоди Книга рекордів Гіннеса презентувала останні досягнення, що поповнили її сторінки.

Серед найнеймовірніших - швидкісне збирання кубика Рубика руками і ногами одночасно. Одразу три головоломки - та ще в такий незвичний спосіб - китайський підліток склав лише за 15 секунд.

Вражають також карколомні трюки американця, який встановив рекорд зі стрибків з трампліна на візку.