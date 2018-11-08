В Египте застряли 200 украинских туристов - СМИ [ Редактировать ]
Около 200 украинских туристов - клиентов компании-туроператора Join Up - вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает "Громадське".
Александр, один из отдыхающих, рассказал, что их рейс должен был вылететь 7 ноября в 19:10, но представители перевозчика, компании Yanair, заявили, что на самолете якобы произошла драка, поэтому он не полетит.
"Нас заселили в плохой отель-"клоповник", а сегодня сказали, что мы вылетим в Украину", - рассказал он.
По его словам, туристов привезли в аэропорт, но опять не отправили в Украину.
"Хотели заселить снова в "клоповник", но люди поднялись и сказали, что не поедут туда. Нам сначала угрожали полицией, как представители перевозчика Yanair, так и представители туроператора Join Up, а затем пообещали нормальный отель. Сейчас мы едем туда", - отметил Александр.
В компании Join Up подтвердили, что туристы не вылетели из Египта.
"Туристам было предоставлено размещение в отеле, конечно, за счет компании. Часть туристов уже сегодня отправляется рейсом в 19:00, а вторая часть отправится также сегодня в 21:40", - сообщили в компании.
Ранее мы писали о том, что на Кипре погибла российская туристка.
по теме
Тайна мумии: на древнем саркофаге нашли необычное послание
На обломках саркофага древнеегипетской мумии, хранящейся в музее Стэнфордского университета, обнаружили скрытые надписи
Парламент Єгипту заборонить носити хіджаб
У Єгипті пропонують заборонити носити хіджаб у громадських місцях. З такою ініціативою виступають у парламенті
У Єгипті заборонять носити хіджаб
Чому у Єгипті хочуть заборонити традиційне мусульманське вбрання, та як каратимуть порушників?
Украинцы сутки не могут улететь в Египет
Отправляющиеся на отдых в Шарм-Эль-Шейх туристы из Украины застряли в столичном аэропорту на сутки.
У Будапешті відкрили дайвінг-центр у підводній печері
Тепер не треба витрачати шалені гроші, аби поїхати на інший кінець світу і попірнати з аквалангом. Будапешт запрошує шукачів пригод до дайвінг-центру, який розташований просто під містом
Друзі із Миколаєва вирушили в екстремальну подорож на міні-автомобілі
Останні приготування і в подорож. Особисті речі, туристичний килимок, намет та невеличкий пакунок харчів на перший день. Двоє автоблогерів залишають рідний Миколаїв, аби підкорити 7 країн на маленькій міській машині, розрахованій лише на 2-х людей