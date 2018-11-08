Около 200 украинских туристов - клиентов компании-туроператора Join Up - вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает "Громадське".

Александр, один из отдыхающих, рассказал, что их рейс должен был вылететь 7 ноября в 19:10, но представители перевозчика, компании Yanair, заявили, что на самолете якобы произошла драка, поэтому он не полетит.

"Нас заселили в плохой отель-"клоповник", а сегодня сказали, что мы вылетим в Украину", - рассказал он.

По его словам, туристов привезли в аэропорт, но опять не отправили в Украину.

"Хотели заселить снова в "клоповник", но люди поднялись и сказали, что не поедут туда. Нам сначала угрожали полицией, как представители перевозчика Yanair, так и представители туроператора Join Up, а затем пообещали нормальный отель. Сейчас мы едем туда", - отметил Александр.

В компании Join Up подтвердили, что туристы не вылетели из Египта.

"Туристам было предоставлено размещение в отеле, конечно, за счет компании. Часть туристов уже сегодня отправляется рейсом в 19:00, а вторая часть отправится также сегодня в 21:40", - сообщили в компании.

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