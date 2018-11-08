Три місяці на легалізацію. У Верховній Раді вигадали спосіб як узаконити авто на "євробляхах". Депутати відчутно зменшили акцизний податок. Але крім пряника, на водіїв очікує ще й батіг. Карати за порушення митних правил будуть суворіше.

А от до газових тарифів руки у нардепів так і не дійшли. Усі подробиці - в матеріалі.

"Евробляхери" знову під стінами парламенту вимагають закону, який би спростив умови розмитнення авто на іноземній реєстрації. Законопроект є у порядку денному, та робота зранку в залі не вдалася.

"Отже реальної перерви вимагають дві фракції - "Радикальної партії" і "Батьківщина", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної ради України.

На півгодини в кабінет до спікера увійшли голови всіх фракції. Там же лідери опозиційних сил вкотре говорили про тарифи.

"В першу чергу, парламент повинен розглянути зменшення тарифів на газ. Було наше рішення подати законопроект, але, незважаючи на постанову не нашого авторства - ми її підтримали, і ми наполягаємо, щоб був першим розглянутий законопроект по зменшенню тарифів на газ, постанова ВР, а вже потім - інші політичні речі, які записали в сьогоднішній порядок денний", - наполягає Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

"Чому кожен українець повинен платити за грабіжницькі тарифи, за те, що "Нафтогаз" отримує космічні премії, коли вони залазять у кишені українців? Чому ми маємо платити ціну за газ, яка у 10 разів перевищує реальну його вартість?

Ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно розглянув постанову про скасування рішення уряду про підвищення ціни на газ", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".

"Проект постанови Верховної Ради, який має 3 рішення - перше - віддати газ українського видобутку українцям, друге - скасувати підвищення ціни на газ на 23,5% і третє - ввести взагалі мораторій на підвищення житлово-комунальних послуг.

Нажаль, Парубій відмовився давати доручення комітету, хоча це його обов'язок - розглянути постанову про впорядкування оцієї тарифної вакханалії, він відмовився ставити в порядок денний розгляд цієї постанови", - наголосила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Втім, після перерви стало зрозуміло, що тарифне питання розглядати наміру ніхто не має.

"На годину 20 - пізніше почали роботу. Я прошу заради тих, хто очікує на вулиці нашого рішення - я прошу зараз максимальної згуртованості", - закликав Андрій Парубій, голова Верховної ради України.

Головним для "більшості" сьогодні були зміни до законодавства у частині розмитнення авто. І мова не тільки про машини з іноземною реєстрацією, а про всі транспортні засоби. Акцизний податок відтепер зменшується майже вдвічі.

"Не може такого бути, що частина країни не оподатковується і їздить на транспорті, а частина - сплачує всі податки, всі мита, всі необхідні платежі. Країна не може бути розділена по платежах. Може бути запропонований тільки єдиний підхід - платити мають всі! Інше питання, що ці мита потрібно знижувати, аби зменшити тиск на кожного громадянина", - наголосила Ірина Луценко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Це, в цілому, плюс, тому що він знижує акциз і для нових авто - що дуже важливо, що фактично усі автівки - як нові, так і на європейській реєстрації, і нові в автосалонах, так і вживані авто на українській реєстрації - трошки здешевшити. Це, безумовно, позитивний плюс", - наголосив Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

За новими правилами акциз буде розраховуватись за формулою, де базова ставка 50 євро для бензину, та 75 для дизелю помножиться на об'єм двигуна та коефіцієнт віку. Мітингувальники під Радою просили прибрати вік, оскільки - чим старша машина, тим дорожче буде її розмитнення. Втім, у Раді на цю пропозицію не пристали.

"Україна не може і не повинна ставати таким відстійником для старих автомобілів, які не відповідають екологічним нормам, і не відповідають всяким іншим безпековим нормам, які встановлені в Європейському союзі. Я розумію, що їм треба ці автомобілі виштовхнути кудись, бо вони їм не потрібні на їх території, але ми не повинні стати приймальником для всього цього", - закликав Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

Єдине, чим у Раді допомогли мітингувальникам - встановили, що таке "граничний вік" і дали можливість розмитнити авто за пільговими правилами, тобто - за півціни. Але можливість оформити машину таким чином діятиме лише три місяці.

"Тобто, якщо авто 2016-18-20 років - граничний коефіцієнт віку 15. Я прошу в поправці 50-1 врахувати в пункті 20 проекту Закону, де ви пропонували застосування понижуючого коефіцієнту на 30+30 календарних днів - 60 - зробити понижуючий коефіцієнт на всі 90 календарних днів", - наголосила Ніна Южаніна, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Зрештою, закон ухвалили у другому читанні. Мітингувальники незадоволені, нардепи кажуть - подумали не лише про "евробляхерів", а й про всіх власників авто.