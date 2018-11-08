В Одесі під час операції помер відомий хірург [ Редактировать ]
В Одесі раптово пішов із життя один з найкращих лікарів військового шпиталю - Олег Кушнір.
Він керував клінікою інтенсивної терапії, був хірургом, рятував бійців, поранених на передовій.
Олег Кушнір помер учора. Не витримало серце. Він відчув себе зле під час чергової операції. Друзі та близькі згадують його як дуже добру людину й справжнього професіонала.
"Сделали все, что могли, но, к сожалению, сердце так и не запустилось. У него было просто очень доброе сердце, которое он, в принципе, полностью и без остатка тратил на больных", - говорить Андрій Танцюра, волонтер.
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