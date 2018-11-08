Багатоповерхівка замість школи: хто стоїть за будівельною аферою в Ірпені? [ Редактировать ]
Скандал в Ірпені під Києвом. Влада пообіцяла місцевим мешканцям побудувати школу. Утім, замість неї вже звели дев'ять поверхів житлового будинку. Хто за цим стоїть? про це у матеріалі.
"Ведутся работы по заливке фундамента под будущую школу - общеобразовательная школа 1-3 ступеней"
Нову триповерхову школу мешканцям міста обіцяє особисто виконуюча обов'язки мера Анастасія Попсуй. До робіт начебто навіть залучили всесвітньо відомого італійського архітектора!
"Будуємо школу в Ірпені - прогресивний європейський проект школи, яка буде гордістю не лише нашою, а й усієї України!"
Роботи ведуться вдень і в ночі. Поверхи здіймаються догори один за одним. Утім, будівля раптово починає рости як на дріжжях. З трьох розростається вже до дев'яти поверхів! І виявляється - це зовсім не школа.
"Просто були обіцянки, ніяких документів, її ніхто не будує. Кажуть, що немає для школи місця. Будується житловий комплекс", - говорить Юлія Курбач, мешканка Ірпеня, мати дитини дошкільного віку.
При цьому в Ірпені вже і так не вистачає навчальних місць для чотирьох тисяч дітей. А нові житлові будинки у місті з'являються ледь не щодня.
"В кожного депутата своя будівельна компанія. В нашій школі 11 перших класів. Діти вчаться в другу зміну. Дітей - по 40 осіб в класах. Залізницю, міст високовольтний, за цим іде болото, річка - де тут може бути школа?"
Вчителька Наталія разом із активістами вже давно бореться зі свавіллям забудовників. Каже - будувати школу на цій ділянці ніхто і не планував.
Ось відповіді Київської облдержадміністрації - про будівництво школи у Ірпені там ніхто не чув. Забудову тут веде відома у місті фірма. Кадри телеканалу ITV. Її співзасновник - місцевий депутат Ігор Оверко особисто по телебаченню розповідав про те, що тут будується... житловий комплекс. А школа - можливо колись буде.
На тлі скандалу щодо махінацій місцевих забудовників у відставку пішов мер міста Володимир Карплюк, залишивши після себе головувати містом... секретаря міськради.
"У нас у відставку пішов мер, тут залишився його "клон" Попсуй. Забудовники залежні від них, тому що вони їм диктують".
Саме Анастасія Попсуй дала зелене світло скандальній забудові. Попри те, що ще у лютому на цю ділянку було накладено судом арешт - по кримінальній справі проти колег Попсуй і Карплюка.
"Документов на данную стройку нет, декларации о начале строительства не подавались и вообще. Сегодня данный земельный участок находится в частной собственности под арестом. Это значит, что строительство или любые действия с этим участком - незаконны", - говорить Дмитро Шапочкін, голова Ірпінського міського осередку ГО "Стоп корупції".
То де ж школа? - Ми направили запит на ім'я виконуючої обов'язки міського голови і обов'язково розкажемо що нам відповіли.
А тим часом махінаціями місцевих чиновників вже активно займаються правоохоронці. І вже найближчим часом мешканці міста можуть дізнатися про гучні кримінальні справи.
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