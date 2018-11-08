Нічний клуб ціною у 26 мільйонів доларів - саме стільки взяв у кредит у державного банку "Родовід" теперішній голова Федерації Футболу - Андрій Павелко.

Чому чиновник не повернув ці кошти, і на що їх витратив - про це в матеріалі.

Він - народний депутат, голова бюджетного комітету парламенту та президент Федерації Футболу України... а ще... борець із корупцією:

"Я никого не буду прикрывать! Никого! Нигде! Нарушат закон - сядут в тюрьму!"

А починав підприємцем:

"Успешный человек он не виноват в том, что он депутат".

Для розвитку бізнесу майбутній депутат у 2006 році взяв кредит у державному банку - більше, ніж 20 мільйонів доларів.

"С 2006 по 2010 год Андрей Павелко вместе со своей женой тогдашней взял кредит в "Родовид Банке" на общую сумму 21 миллион долларов при заработке тогдашнем в несколько десятков тысяч гривен - для того, чтобы построить клуб "Опера", - розповідає Андрій Нікітін, журналіст.

"Фізичні особи беруть кредитні кошти юридично на споживчі потреби, фактично для купівлі будівель, які потім були реконструйовані в концертно-розважальний комплекс "Опера", - говорить Юрій Гордійчук, адвокат.

За півроку 2008-го подружжя заробило лише 90 тисяч гривень. Тож погасити кредит самостійно Павелки не могли. Віддали у заставу будівлю, в якій планували зробити нічний клуб. Через два роки Павелко продав свій бізнес підприємству "Індастріал Білдінг Компані".

"Для того, щоб уникнути зобов'язань за кредитним договором, фізичні особи продають юридичній особі комплекс "Опера". Все це відбувається в один день. При цьому, юридична особа для купівлі даного об'єкту бере кредитні кошти в тому самому банку", - розповідає Юрій Гордійчук, адвокат.

Для купівлі клубу, компанія "Індастріал Білдінг Компані" позичила у банку "Родовід" 26 мільйонів доларів. Податок з продажу нерухомості майже в 11 мільйонів гривень Павелко не сплатив. Щоб уникнути відповідальності, нотаріус звернувся до суду з вимогою анулювати договір про продаж закладу.

"Сделка, которую аннулировали в 2012 году между Андреем Павелко и компанией "ИБК" - эта компания, которая не протестовала против аннуляции, в общем-то является в связи с Андреем Павелко", - стверджує Андрій Нікітін, журналіст.

Далі - більше. Згідно рішення суду, Павелко повинен був повернути кошти підприємству, "Індастріал Білдінг Компані". А воно, зі свого боку, мало повернути позичені гроші банку "Родовід". Однак, голова бюджетного комітету розраховуватись не поспішав. А компанія, яка володіла клубом в Дніпрі, "неочікувано" збанкрутіла.

"26 миллионов, которые брала в свою очередь компания "ИБК" с уставным капиталом 40 тысяч гривен Андрей Павелко не возвратил компании. Соответственно, имеется факт присвоения этих денег", - розповідає Андрій Нікітін, журналіст.

"Ця юридична особа ініціювала процедуру банкрутства. Була визнана банкрутом, в наслідок чого, всі її активи в даному випадку тільки культурно-розважальний комплекс "Опера" були реалізовані на аукціоні", - говорить Юрій Гордійчук, адвокат.

Будівлю клубу у збанкрутілій компанії "пустили з молотка" всього за один мільйон доларів.

"Було здійснено купівлю-продаж за 25, умовно кажучи, а продано за мільйон. Фізичні особи купили за 25, а банк реалізував, як майно банкрута за мільйон. Тобто збитки банку приблизно десь 24-25 мільйонів доларів", - наголосив Юрій Гордійчук, адвокат.

Новим власником закладу стала фіктивна компанія "Укрсаб". Її засновник - кіпрський офшор. Кінцевого власника - встановити не вдалося.

Однак комунальні рахунки за нічний клуб сплачував Павелко особисто, оренда землі та торгова марка "Опера" до 2017 року також належали голові бюджетного комітету, депутату та голові ФФУ - Андрію Павелко.

"Це також може свідчити про фіктивність взагалі договорів купівлі-продажу. Ось ці всі докази саме рахунки свідчать про те, що фізична особа і надалі керувала культурно-розважальним комплексом "Опера", - запевняє Юрій Гордійчук, адвокат.

"Де-факто, он являлся собственником, как показывают документы, до 2017 года. Хотя формально он не является его собственником с 2010 года", - підкреслив Андрій Нікітін, журналіст.

"Порушує правила гри" президент ФФУ постійно. У НАЗК й досі триває перевірка декларацій Павелка. В Агентстві виявили 11 порушень.

Активісти неодноразово вимагали пришвидшити ревізію декларацій. Не згадує Павелко і про 26 мільйонів доларів кредиту, які не повернув державному банку.

Фактами незаконного збагачення голови бюджетного комітету парламенту вже зацікавилися в НАБУ.