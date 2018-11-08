Криваву бійню на студентській вечірці у США влаштував колишній морський піхотинець. Напередодні 28-річний чоловік вдерся до ресторану і відкрив вогонь по відвідувачах. Жертвами стали дванадцятеро людей. Близько десяти - поранені. Ольга Жидецька розкаже подробиці цієї трагедії.

Жахлива трагедія сталася посеред ночі в містечку Таузанд-Оукс, неподалік Лос-Анджелеса. Популярний місцевий бар був ущерть заповнений людьми - щосереди тут розважаються студенти. Та цього разу запальні танці та веселощі перервали постріли.

"Я впевнена, що бачила стрільця. Ніколи не зможу стерти його обличчя зі своєї пам'яті. Ми впали на підлогу й чули постріли, багато пострілів", - розповідає Сара Роуз-Дезоуен, очевидець.

За словами очевидців, стрілець зайшов до бару й мовчки відкрив вогонь з напівавтоматичного пістолета. А потім жбурнув у залу кілька димових шашок.

"Ми з подругою ховалися під стільцями. Як раптом всі закричали: "Тікайте!" Там було щось схоже на димову бомбу", - говорить Ерика Сигман, очевидець.

"Мій товариш саме був у барі, коли туди увійшов стрілець. Усі кинулися ховатися - хто куди. Щодуху тікали, розбивали вікна, намагалися вивести передусім дівчат. Нашого приятеля Тіма поранено в плече", - говорить Джордан, очевидець.

Серед загиблих у стрілянині - заступник місцевого шерифа. Він прибув на місце за кілька хвилин після початку бійні. Згодом знайшли й тіло самого стрільця. Поки що невідомо, чи він сам вкоротив собі віку, чи його знешкодила поліція. Не з'ясовані й мотиви нападу.

"Ми поки що не знаємо, чи був це теракт. Останнім часом багато таких випадків. Хоч для цих жахливих смертей не було жодної причини. Ніщо не вказує на зв'язок з тероризмом, але ФБР перевірить, чи так це насправді", - повідомляє Джоф Дін, шериф округу.

Досі Таузанд-Оукс вважали доволі безпечним містом. У загально-американському рейтингу воно вже багато років було одним з перших за найнижчим рівнем злочинності.