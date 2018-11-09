У Стамбулі в консульстві Саудівської Аравії знайшли залишки кислоти. Про це повідомила Аль-Джазіра, посилаючись на дані турецької прокуратури. Сліди хімічної речовини виявили на стінках криниці на подвір'ї. Слідчі вважають, що хімікати могли використати вбивці журналіста Джамаля Хашоггі щоб розчинити його тіло.

Нагадаємо, репортер зник на початку жовтня. Під тиском міжнародної спільноти Саудівська Аравія визнала причетність спецслужб до його вбивства. В Анкарі наполягають, що замовлення надійшло від саудівської влади.