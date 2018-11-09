США оприлюднили нові санкції проти Росії - через окупацію Криму та Донбасу.

Фінансові обмеження стосуватимуться трьох фізичних осіб і дев'яти організацій, причетних до порушень прав людини на сході України та анексії півострова. Серед них - кримська ТЕЦ, так зване "міністерство держбезпеки" самопроголошеної ЛНР і кілька кримських санаторіїв.