США оприлюднили нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
США оприлюднили нові санкції проти Росії - через окупацію Криму та Донбасу.
Фінансові обмеження стосуватимуться трьох фізичних осіб і дев'яти організацій, причетних до порушень прав людини на сході України та анексії півострова. Серед них - кримська ТЕЦ, так зване "міністерство держбезпеки" самопроголошеної ЛНР і кілька кримських санаторіїв.
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