Масова евакуація через лісову пожежу в Каліфорнії. Зі своїх домівок виїхали десятки тисяч жителів півночі штату.

Спалахнуло напередодні, вогонь швидко поширюється через сильний вітер і суху погоду. Займання вже охопило територію близько 3,5 тисяч гектарів. Полум'я знищило господарські споруди та автомобілі.