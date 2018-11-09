Пожежа у Каліфорнії: почалася масова евакуація людей [ Редактировать ]
Масова евакуація через лісову пожежу в Каліфорнії. Зі своїх домівок виїхали десятки тисяч жителів півночі штату.
Спалахнуло напередодні, вогонь швидко поширюється через сильний вітер і суху погоду. Займання вже охопило територію близько 3,5 тисяч гектарів. Полум'я знищило господарські споруди та автомобілі.
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