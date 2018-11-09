ТСК почала розслідувати вбивство Катерини Гандзюк [ Редактировать ]
Тимчасова слідча комісія, яка контролює розслідування убивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів, - напередодні зібралася на перше засідання.
Нардепи обговорили організаційні питання, зокрема, обрали секретаря. Також домовилися провести виїзну зустріч у Херсоні, де жила Гандзюк.
На учорашнє засідання прийшли й друзі Катерини. Вони просили не допускати до роботи деяких нардепів, але за законом склад ТСК змінити вже неможливо.
"Я задоволений тим як пройшло перше засідання, я задоволений тим, що ми знайшли точки співпраці зі всіма колегами. Більше того, я не бачу протистояння всередині комісії і це мене задовольняє. Представники СБУ, ГПУ, слідчі, прокурори - там такий список, мер Херсону, голова ОДА, та ще деякі персоналі. 100% будуть представники загиблої. Буде робота як у відкритому режимі, так і у закритому", - наголосив Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.
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