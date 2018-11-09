На востоке Колумбии неизвестные устроили взрыв на нефтепроводе, в результате чего произошел разлив нефти и загорелись леса.

Нападение произошло около города Кубара в департаменте Бояка. При этом во время взрыва произошел разлив нефти, загорелись леса, сообщает El Pais 8 ноября.

На месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.

Пока ни одно из вооруженных колумбийских группировок не взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода, однако известно, что в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.

Это уже 77 нападение на нефтяную инфраструктуру страны за 2018 год.

Ранее в Колумбии подорвали полицейский участок, из-за чего погибли люди.