В Колумбии взорвали нефтепровод [ Редактировать ]
На востоке Колумбии неизвестные устроили взрыв на нефтепроводе, в результате чего произошел разлив нефти и загорелись леса.
Нападение произошло около города Кубара в департаменте Бояка. При этом во время взрыва произошел разлив нефти, загорелись леса, сообщает El Pais 8 ноября.
На месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.
Пока ни одно из вооруженных колумбийских группировок не взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода, однако известно, что в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.
Это уже 77 нападение на нефтяную инфраструктуру страны за 2018 год.
Ранее в Колумбии подорвали полицейский участок, из-за чего погибли люди.
по теме
Взрыв в салоне красоты в Броварах: обожженных женщин госпитализировали (фото)
В Броварах Киевской области произошел взрыв в косметическом салоне
Масштабный пожар в порту: сгорели сотни Maserati (видео)
В результате масштабного пожара сгорели несколько сотен автомобилей
Сотни элитных Maserati сгорели в одночасье из-за дождя
Сотни автомобилей Maserati были уничтожены в итальянской Савоне из-за в
В России горит нефтебаза, есть пострадавшие
В России 30 октября на объекте в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелась нефтебаза
Пожежа у Каліфорнії: почалася масова евакуація людей
Свої домівки покинули десятки тисяч жителів штату