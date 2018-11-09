У Болівії пройшов традиційний фестиваль черепів [ Редактировать ]
День черепа відзначили у Болівії. За давньою індіанською традицією, місцеві жителі викопують кістки померлих рідних і тримають їх удома, аби приносили удачу та добробут. А за тиждень після Дня всіх святих - черепи, які лагідно називають "наніта", прикрашають і приносять на кладовище. З ними розмовляють, частують ласощами і цигарками.
Католицькі священики, хоча й не схвалюють такого звичаю, щороку проводять на цвинтарях церемонії благословення.
по теме
Шанувальники вінілових платівок показали у Києві свої колекції
За такі платівки могли вигнати з комсомолу і навіть з інституту - в сімдесяті у Радянському союзі колекціонування західної музики було майже криміналом
У Лівані представили одяг та прикраси із шоколаду
Дизайнери, спільно з кондитерами, створили модну колекцію
День Казанской иконы Божьей Матери 2018: что категорически нельзя делать женщинам
Осенний праздник Казанской Божьей Матери-2018 считается женским, так как Пресвятая Богородица является заступницей всех женщин и особенно невест
4 ноября: приметы в день Казанской иконы Божией Матери
Ежегодно 4 ноября верующие почитают Казанскую икону Божией Матери
Димитриевская родительская суббота: что обязательно нужно сделать женщинам 3 ноября
Димитриевская родительская суббота день, когда православные христиане вспоминают и поминают усопших