День черепа відзначили у Болівії. За давньою індіанською традицією, місцеві жителі викопують кістки померлих рідних і тримають їх удома, аби приносили удачу та добробут. А за тиждень після Дня всіх святих - черепи, які лагідно називають "наніта", прикрашають і приносять на кладовище. З ними розмовляють, частують ласощами і цигарками.

Католицькі священики, хоча й не схвалюють такого звичаю, щороку проводять на цвинтарях церемонії благословення.