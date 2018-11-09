Какао снижает повышенное давление, улучшает состояние сосудов, помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и снижает чувство тревоги. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Кельна (Германия), сообщает "Здоровье и Красота".

Специалисты подчеркнули, что главное - употреблять этот напиток без сахара. В какао-бобах содержатся флавоноиды – вещества, улучшающие баланс кровяного давления и способствующие оптимальному кровоснабжению внутренних органов. Благодаря этому организм активнее очищается от нежелательных для него компонентов, что способствует оздоровлению как в физиологическом, так и в психическом аспекте.

Результаты исследований показали, что употребление какао снижает повышенное кровяное давление лучше, чем чашка чая. Дело в том, что в составе чая и какао присутствуют полифенолы, но компонентом какао является процианид - этот вид полифенольных соединений более активен, чем чайный. Настолько, что употребление какао для людей с гипертензией может быть полезным не менее лекарств.

Однако исследователи предупреждают, что большинство продуктов, содержащих какао, отличаются высокой калорийностью, и потреблять какао следует без сахара и контролируя количество жиров.

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