Украинская певица Светлана Лобода дала первое интервью после выписки из клиники, где она перенесла срочную операцию на почке. В российской программе "Прямой эфир" артистка рассказала Андрею Малахову, что произошло на самом деле.

"Началось с того, то 18 октября на мой день рождения у меня начались прогоны концертов. Мы репетировали один из сложных номеров с траволатором. Моя нога попадает в траволатор и ее начинает засасывать внутрь. Это было так больно и так страшно, но я репетировала в кроссовках очень больших. Это помогло", - цитируют "Факты" слова исполнительницы.

Несмотря на полученную травму, она продолжала репетировать, даже когда почувствовала боль в животе. Не придав этому значения, певица приняла обезболивающее и продолжила работать, пока от резкой боли не потеряла сознание прямо в зале.

"У всех был шок. В холодную машину скорой помощи села и плачу. Плачу от того, что мне себя так жалко. Это, конечно, очень больно", - на этих словах певица расплакалась прямо в студии.



Как призналась Светлана, помочь ей смогли лишь в третьей больнице, где обнаружили камни в мочеточнике и решили немедленно оперировать.

"Десять дней в больнице - это было впервые в жизни. Я очень многое пересмотрела и поняла, что я не робот, что я не могу так работать, как я работала до этого", - добавила певица.

Ранее мы сообщали, что Светлана Лобода перенесла экстренную операцию.