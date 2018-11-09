Новые финансовые санкции против России впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части Донбасса, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Также впервые санкции накладывают на частных лиц, которые своими инвестициями "способствуют интеграции Крыма" и касаются причастных к нарушениям прав человека в Крыму. Говоря о новых санкциях, которые США накладывают на Россию, Курт Волкер подчеркнул, что они касаются как Крыма, так и Донбасса, передает "Радио Свобода".

"Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России в интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или те, что привлеченные к серьезным нарушениям прав человека", - сказал Волкер.

Он отметил, что санкции являются следующим шагом после Крымской декларации государственного секретаря США Майкла Помпео от 25 июля о том, что США не признают и не признавать в будущем Крым как часть России.

Эти санкции, по словам Волкера, подчеркивают непоколебимое партнерстве между США и Украиной и Евросоюзом и неприятие оккупации и аннексии Крыма и использования силы, чтобы контролировать части Луганской и Донецкой областей на востоке Украины.

При этом США возлагают на Россию ответственность за нарушение прав человека в районах Украины, которые оккупированы или контролируемые Россией с помощью силы.

"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над происходящим на оккупированных ею территориях, это касается военных сил политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины", - подчеркнул Волкер.

Он отметил, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнуто прогресса в возвращении Крыма под контроль Украины и в осуществлении Минских соглашений.

"Если бы мы увидели имплементацию Россией Минских соглашений и установление мира, мы были бы готовы пересмотреть санкции и отменить их. Но сейчас мы никакого прогресса не видим", - заявил Волкер.

Напомним, 8 ноября власти США расширили санкции против России, добавив в "черный список" три физических и девять юридических лиц.